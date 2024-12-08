Kale Grubu şirketlerinden ve Türkiye savunma sanayinin lider kuruluşlarından Kale Jet Motorları, halka arz süreci kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurusunu gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - 1957 yılında Dr. (hc) İbrahim Bodur tarafından kurulan Kale Grubu, seramik sektöründe başladığı sanayi yolculuğunu bugün, 26 şirket ve 5.500’ü aşkın çalışanıyla yapı malzemeleri, yapı kimyasalları, lojistik, savunma ve havacılık sanayi gibi pek çok alanda sürdürüyor.

1987'de Euro Stinger füze konsorsiyumunun bir partneri olarak savunma ve havacılık sanayine adım atan Kale Grubu, sonrasında bir yandan milli ve özgün sistemler geliştirirken diğer yandan F-35 projesi gibi çok uluslu savunma sanayi projelerinde de rol aldı. 2013 yılında ise Türkiye’nin ilk turbojet motorunu geliştirmek üzere Kale Arge’yi kurdu. Sonrasında birden çok motor geliştiren ve seri üretime alan Kale Arge şirketi Aralık 2024 itibari ile ticaret unvanını Kale Jet Motorları Sanayi A.Ş. olarak değiştirdi.

SPK başvurusu ile halka arz sürecini başlatan Kale Jet Motorları, tamamen yerli ve milli kaynaklarla jet motorlarının geliştirilmesini, kalifikasyonunu ve seri üretimini gerçekleştiren bir öncü şirket olarak öne çıkıyor. Elde ettiği deneyim ve bilgi birikimiyle, yeni nesil yerli seyir füzelerine yönelik özgün motor projelerini de başarıyla yürüten Kale Jet Motorları, Çakır ve Kara Atmaca Füzeleri için geliştirdiği KTJ-1750 ve KTJ-3700 gibi motorlarıyla da Türkiye’nin savunma kabiliyetine önemli katkılar sağlamaya devam etmektedir.