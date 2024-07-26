Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin, kentin yaşayan antik kenti Kaleiçi’nde bu yıl 9’uncusunu düzenleyeceği Kaleiçi Oldtown Festivali 17-20 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek.ANTALYA (İGFA) - Kaleiçi, birbiriyle kesişen dar sokakları, konakları, begonvillerle saklı pencereleriyle ziyaretçilerinin keşfetme duygusunu tetikleyen, farklı rotalarında insanlık tarihinin izleri sürülen, dünya mutfağının sıra dışı örneklerini bir araya getiren Antalya’nın tarihi kent merkezi.

1984'te “Dünya Turizm Oscarı” olarak adlandıran ‘Altın Elma’ turizm ödülünün sahibi olan yaşayan antik kent, dünya turizm trendlerinin değişmesi, ilgisizlik gibi nedenlerle neşesini yıllar içinde kaybetti. Muratpaşa Belediyesi, böyle bir dönemde yeni yerler, kültürler ve insanlar keşfetme duygusuyla hareket eden, kente yayılan, esnafla bütünleşen bir turizmi geliştirmek için 2014’te Kaleiçi’ni merkeze alan bir çalışma içine girdi. Esnaf toplantıları, kurum ve kuruluşlarla geliştirilen iş birlikleriyle Antalya’nın yaşayan antik kenti bugün 12 ay turizmin sürdüğü bir bölge haline geldi.

Muratpaşa Belediyesi’nin Kaleiçi çalışmalarının en büyük organizasyonu Uluslararası Kaleiçi Oldtown Festivali de bu yıl 9’uncu yaşını kutlayacak. Belediye Başkanı Ümit Uysal, 9’uncu festivalin 17-20 Ekim tarihlerinde yapılacağını açıkladı. Uysal, festivalin en önemli sonuçlarından birinin Kaleiçi gibi yaşayan antik kentlere sahip şehirlerarasında kalıcı kültür köprüleri inşa edilmesi ve Kaleiçi’nin dünya mirasının bir parçası haline gelmesi olduğunu aktardı.

Kaleiçi’nin böyle 12 ay iş ve aş üreten bir bölge haline geldiğini dile getiren Başkan Uysal, “Antalya, kitle turizminde tartışmasız dünyanın en önemli destinasyonlarının başında geliyor. Bununla birlikte 12 ay turizmin devam ettiği Kaleiçi, Antalya bir kent vizyonudur. Bu kente bakış açısıyla, Antalya’mızın geleceğini doğru kurgulanmasıyla ilgilidir. Artık 12 turizmin devam ettiği canlı bir Kaleiçi görmek bizler için gurur verici” diye konuştu.