Muratpaşa Belediyesi’nin 17-20 Ekim tarihlerinde düzenleyeceği Kaleiçi Old Town Festivali’yle, Antalya’nın tarihi kent merkezinin sokakları, meydanları konserler, dinletiler, dans gösterileri, resim ve heykel sergileri, söyleşiler ve sanat atölyeleriyle dolu dolu 4 gün geçirecek.ANTALYA (İGFA) - Bu yıl 9’uncusu düzenlenecek festivalin açılışı, 18 Ekim Cuma saat 18.00’de Karaalioğlu Parkı Hıdırlık miradorundan başlayacak geleneksel kortejle yapılacak. Kaleiçi Hesapçı Sokak boyunca devam edecek kortej, tarihi Hadrian Kapısı’ndan Atatürk Caddesi’ne ulaşacak. Kortej, Cumhuriyet Meydanı’nda sona erecek. Cumhuriyet Meydanı’nda ise son yılların popüler müzik grubu Madrigal ve Feridun Düzağaç Antalyalılarla buluşacak.

Festival boyunca her gün Kaleiçi sokaklarını, meydanlarını çeşitli resim, heykel, seramik sergileri süsleyecek. Sergilerin yanı sıra farklı etkinliklerde gerçekleşecek. 18-19 Ekim saat 10.00’da Hadrianus Otel’de “Nefese Uyanmak” isimli nefes koçluğu etkinliği düzenlenecek. 18-19-20 Ekim saat 13.00’de Bağımsız Sanat Hareketi’nin “Atık Atölyesi” etkinliği gerçekleşecek.

FESTİVALDE İKİNCİ GÜN

Festivalin ikinci günü 18 Ekim’de saat 14.00’de “İlmik İlmik Dokuma” isimli etkinlikte kilim dokuma sanatı işlenecek. 14.30’da AKMED Konferans Salonu’nda Doçent Kemal Tizgöl, Öğretim Üyesi Doçent Kamuran Özlem Sarnıç ve ATSO KGK Başkanı Serap Kocaoğlu’nun konuşmacı olacağı “Seramik Sanatında Antalya’nın Simgelerinin İfadesi-Sanatsal Obje Üretimi” isimli panel gerçekleşecek. 17.00’de ise Muratpaşa Belediyesi Salon Dansları Topluluğu Attalos Heykeli önünde dans gösterisiyle kent sakinlerini karşılayacak.

FESTİVALDE ÜÇÜNCÜ GÜN

Festivalin üçüncü günü Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlenecek forumla başlayacak. 19 Ekim Cumartesi saat 10.00’ da gerçekleşecek forum konusu ise ‘Göç ve Kültürlerarası Uyum’ olarak belirlendi. 15.00’de AKMED Konferans Salonu’nda ünlü Yönetmen Şerif Gören ve Eğitmen-Yazar Tuncer Çetinkaya’nın konuşmacı olacağı “Türk ve Dünya Sineması” konulu söyleşi gerçekleşecek. Hemen ardından ise aynı salonda Ferruh Tunç, Leyla İrten ve Profesör Doktor Cihan Camcı’nın konuşmacı olacağı “Antalya Sanatın Neresinde?” temalı AntSanat Buluşmaları düzenlenecek.

Fırın Sokak’ta 13.00’de Ayşe Özmak Mercan Sanat Grubu ve Araştırma Görevlisi Doktor Begüm Fulya Adızel eşliğinde “Ritim Atölyesi” ardından ise Aynur Baycın, Handan Şahin ve Muhammet Altıntaş’ın katılımıyla “Türk Müziği Dinletisi” gerçekleşecek. Muratpaşa Belediyesi Gitar Orkestrası 17.00’de Attalos Heykeli önünde dinleyicileriyle buluşacak. Üç Kapılar’da 18.00’de ise Baküs Sahne tiyatro gösterisini sahneleyecek. Yanı sıra bir dizi konser ve dans gösterisi de gerçekleşecek.

Festivalin son günü çeşitli çocuk atölyeleri, geri dönüşüm ve seramik atölyelerinin ardından AKMED’de 17.00’de şiir dinletisi gerçekleşecek. 18.00’de ise Antre Sahne Üç Kapılar’da doğaçlama komedya gösterisi yapacak.