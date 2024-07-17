Tarım ve Orman Bakanlığı, yaş çayda budama oranını düşüren yeni düzenleme bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı.ANKARA (İGFA) - Kaliteli Çay Yaprağı Temini Amacıyla Budamaya Tabi Tutulan Çaylıklar Nedeniyle Üreticilerin Uğradığı Gelir Kaybının Tazminine Dair Tebliğ'de değişiklik yapıldı.

Söz konusu tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişiklikle birlikte kaliteli çay yaprağı temin edilmesi amacıyla ruhsatlı çay bahçeleri, 7 yıllık bir süre için, her yıl 10'da bir oranında gençleştirme budamasına tabi tutulduğu belirtilerek, daha önceden Tebliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “yedide bir” ibaresi “onda bir” şeklinde değiştirilirken, yedinci fıkrasının birinci cümlesi de şöyle değiştirildi:

“Budama tespit işlemlerinin tamamlanmasından itibaren en geç bir hafta içerisinde Ek-4’te yer alan Budama Hakediş İcmali beş gün süre ile askıya çıkarılır.”