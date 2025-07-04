Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Ticaret Borsası’nın ortak protokolle hayata geçirdiği 100. Yıl Gıda Analiz Laboratuvarı analizlerle zeytinyağı ve bal üreticilerinin ürünlerine değer katıyor. MUĞLA (İGFA) - 100. Yıl Gıda Analiz Laboratuvarı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Ticaret Borsası arasında imzalanan protokol çerçevesinde hayata geçirildi.

Laboratuvar, özellikle zeytinyağı ve bal ürünlerine yönelik gerçekleştirdiği analizlerle bölgedeki ürünlerin kalitesini tescillemeye devam ediyor. ISO 17025 standardı kapsamında TÜRKAK akreditasyon sürecine yönelik çalışmalar da eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

Muğla il sınırları içerisinde faaliyet gösteren gıda üreticileri ve kooperatifler tarafından üretilen ürünlerin kalite kontrolünün sağlanması ve yenilikçi ürünlerin geliştirilmesine yönelik AR-GE çalışmaları yürütülmesi hedeflenen laboratuvar, tüketici sağlığını esas alan yaklaşımıyla gıda güvenliği konusunda önemli bir rol üstleniyor. Bu kapsamda, laboratuvarda pestisit kalıntısı analizleri de gerçekleştiriliyor.