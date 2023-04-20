Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmezleri arasında olan baklavalar tezgahları süslerken lezzetli ve kaliteli baklavayı bulabilmek çok önemli. Güzel, lezzetli ve aynı zamanda "kaliteli bir baklava nasıl olur" diye sorduğumuz Şengüloğlu Baklavaları Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Şengüloğlu bakın bizlere nasıl bilgiler verdi. İşte ayrıntılar...Merve ÖZDEMİR ÇEVİK - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmezleri arasında olan baklavalar çoktan tezgahları süslemeye başladı fakat merdiven altı imalathaneler vatandaşların sağlığı için büyük tehlike oluştururken doğru tercihin yapılması bu konuda çok önemli.

Gelenekten geleceğe Gaziantep mutfağının vazgeçilemez tatlarını sunan Şengüloğlu Baklavaları'nın Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Şengüloğlu iyi bir baklavanın şartının kullanılan malzemeden geçtiğini, baklava vitrininin tıpkı bir kuyumcu vitrini gibi parlaması gerektiğini ifade etti.

"TÜKETİCİLER ALINAN MARKAYI ANALİZ ETSİNLER"

Bilal Şengüloğlu, iyi bir baklavanın püf noktalarını anlatırken bu dönemde fırsatçılara karşı tüketiciyi uyardı.

"Tüketicilerden ricam alınan markayı bir analiz etsinler" diyen Şengüloğlu, "Her meslekte olduğu gibi bizim meslekte de fırsatçılar oluyor. Bu dönem çıkan bazı fırsatçılar insan sağlığını tehdit ediyor. Onlara prim vermemek adına tüketicilerden ricam alınan markayı öncelikle analiz ederek, son kullanma tarihine baksınlar. Göz yanılsa bile damak yanılmaz. O yüzden baklavayı yerken eğer boğazları yanıyorsa o baklavayı kesinlikle yemesinler. Çünkü baklavanın bir kendi kriteri var bir de arka planı var o da mutfak ve hijyen" değerlendirmesinde bulundu.

PEKİ FİYATLAR NASIL?

Artan maliyetlerin ister istemez kendilerine de yansıdığını söyleyen Şengüloğlu, vatandaş bu bayram tatlıdan mahrum kalmasın diye Ramazan ayı öncesindeki fiyatlarla aynı tuttuklarını belirterek, en çok klasik baklavanın tercih edildiğini, bugün bir cevizli klasik baklavanın kilogram fiyatının 230 TL, fıstıklı klasik baklavanın kilogramının ise 390 TL olduğunu kaydetti.