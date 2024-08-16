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Polisten kaçan sürücü kaza yaptı; 3 kişi yaralandı

Polisten kaçan sürücü kaza yaptı; 3 kişi yaralandı

Keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Bayraktar KALKAN DİHA, 43'üncü uçuşundaki sistem tanımlama uçuşu testini başarıyla tamamladı.

Kabiliyetlerini test etmeyi sürdüren Bayraktar KALKAN Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA) 43'üncü sistem tanımlama uçuşu testini de başarıyla tamamladı. ANKARA (İGFA) - Selçuk Bayraktar, sistem tanımlama uçuşu testinin gerçekleştirildiği anlara ilişkin videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.

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