Kabiliyetlerini test etmeyi sürdüren Bayraktar KALKAN Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA) 43'üncü sistem tanımlama uçuşu testini de başarıyla tamamladı.ANKARA (İGFA) - Selçuk Bayraktar, sistem tanımlama uçuşu testinin gerçekleştirildiği anlara ilişkin videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.
Keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Bayraktar KALKAN DİHA, 43'üncü uçuşundaki sistem tanımlama uçuşu testini başarıyla tamamladı.
#BayraktarKALKAN DİHA 43. Uçuş | 43rd Flight ????✈️????✅ Sistem Tanımlama Uçuşu | System Identification Flight#MilliTeknolojiHamlesi ???????????? pic.twitter.com/Pfw02VxpyI— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) August 16, 2024