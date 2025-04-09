Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan "Kalkınma ve Yatırım Bankalarının Kredi Müşterilerinden, Ortaklıklarından ve Ortaklarından Sağlayacakları Fonlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, fon kullanımında şeffaflık ve denetimi artırmayı hedefledi.ANKARA (İGFA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kalkınma ve yatırım bankalarının kredi müşterilerinden, ortaklıklarından ve ortaklarından sağlayacakları fonlara yönelik yeni bir yönetmelik yayımladı. Fonların usul ve esaslarını düzenlemek, para ve sermaye piyasalarından kullanılacak fonları kapsam dışı bırakmayı amaçlayan yönetmeliğe kalkınma ve yatırım bankalarının uyum sağlaması için 1 Nisan 2026 tarihine kadar süre tanındı.

Yönetmelikle bankaların fon sağlama süreçlerini daha şeffaf ve denetimli hale getirilmesi amaçlandı.

Söz konusu yönetmelikle kredi müşterilerinden sağlanan fonlar, toplam kredi riski tutarını aşamayacak.

Ortaklardan sağlanan fonlar, bu ortakların bankadaki payı oranında sınırlı olacak

Fonlarda uyumsuzluk tespit edilirse, bankalar durumu derhal düzeltmekle yükümlü; gerekirse fon hesapları tasfiye edilecek.

Kredi teminatı olarak kullanılan nakitler rehinle korunacak. Ödeme ve tahsilat işlemleri için alınan paralar mevduat hesaplarına dönüştürülemeyecek.

Bankaların 1 Nisan 2026’ya kadar uyum sağlayacağı yönetmeliğin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz