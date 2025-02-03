Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ekonomik büyümenin birincil şartının güçlü bir ulaşım altyapısı olduğunu ifade etti.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Ocak 2025 Dış Ticaret Rakamları Basın Açıklaması programında konuştu.

Bakan Uraloğlu, 1993 yılından bu yana dış ticaretin gelişmesini sağlamak ve iş insanlarını en üst düzeyde temsil etmek üzere faaliyetlerini sürdüren TİMin her zaman alanında lider bir kuruluş olduğunu ifade etti. Uraloğlu, İhracatçılarımızın sorunlarının çözümüne yönelik çok başarılı çalışmalar gerçekleştirmiş, Türk ekonomisinin büyümesine büyük katkı sağlamıştır. ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın liderliğindeki AK Parti Hükümetlerinin tek bir mücadelesi olduğunu vurgulayan Uraloğlu, açıklamasında, "O da milletimizin refahını yükseltmek ve küresel bir aktör olan ülkemizin gücüne güç katmaktır. Hiç şüphesiz güçlü liderlik ve siyasi istikrar, ekonomik gelişmenin en önemli unsurudur. Bu noktada güçlü iradesiyle sosyal alandan ekonomiye, hukuktan dış politikaya, eğitimden sağlığa, savunma sanayine, ulaşımdan çevre ve şehirciliğe, üretimden teknolojiye her alanda ülkemize çağ atlatan Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde rekabetçi bir ekonomi inşa ederek Türkiye Yüzyılına; üretim, istihdam, ihracat ve milli gelirde rekorlar kırarak girdik." dedi.

TRABZON DOĞU KARADENİZİN EN FAZLA İHRACAT YAPAN İLİ

Bakan Uraloğlu ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğanın liderliğinde Türkiyenin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yoluyla büyüme ilkelerine bağlı kalarak, başarı hikâyeleri yazmayı sürdürdüklerini de kaydetti. 2024 yılında ihracatta rekor tazelediklerinin altını çizen Uraloğlu, "31 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı, 54 ilimizde ihracat arttı. Trabzonumuz da yaklaşık 1,3 milyar dolar ihracatıyla 2024 yılında ülkemizin en çok ihracat yapan 19. ili oldu. Trabzon ayrıca Doğu Karadenizde en fazla ihracat yapan il oldu" diye konuştu.

Geçen yıl 324 bin 438 tona ulaşan Türkiyenin fındık ihracatının yüzde 32'lik kısmını tek başına Trabzonun yaptığını anlatan Bakan Uraloğlu, "Ülkemize 836 milyon 599 bin dolarlık döviz girdisi sağladı. Trabzon'dan 2024'te 22 ülkeye yapılan su ürünleri ihracatı da bir önceki yıla göre yüzde 21 artarak yaklaşık 145 milyon dolara ulaştı. Hiç şüphesiz Trabzon her zaman ülkemizin kalkınma sürecinin tüm aşamalarında kendine önemli bir rol edinmiştir ve Türkiye ekonomisinin küresel ekonomiye geçiş serüvenine katkı sağlamaya devam etmektedir" dedi.