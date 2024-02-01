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Basra Körfezi'nden Türkiye'ye uzanan kara ve demir yolu ulaştırma koridoru inşasına yönelik "Kalkınma Yolu Projesi'nde önemli bir adım daha atılıyor.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Irak Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadaviyi ağırlayacak, görüşmede Kalkınma Yolu projesi masaya yatırılacak.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2 Şubat 2024 Cuma günü (yarın) mevkidaşı Irak Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi ve beraberindeki heyetini ağırlayacak. Görüşmede iki ülke arasındaki ulaştırma konuları başta olmak üzere, Türkiye- Irak Kalkınma Yolu Projesine ilişkin hususların görüşülmesi bekleniyor.



Bakan Uraloğlu, 30 Eylül 2023te Irak'ta mevkidaşı Rezzak Muheybes es-Sadavi ile bir araya gelmişti. Görüşmede, Kalkınma Yolu Projesi üzerinde detaylı görüşmeler yapılarak yol haritası oluşturulmuştu.

PROJE NEYİ İÇERİYOR?

1200 kilometrelik demir yolu ve otoyol ile Türkiyeyi Basra Körfezindeki Al-Faw Limanına bağlayacak. Yeni İpek Yolu olarak tanımlanan proje, Avrupadan Körfez ülkelerine kadar geniş bir bölgeyi etkileyerek ortak fayda üretecek.