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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törene Vali Aziz Yıldırım’ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Uğur Özcan, İl Emniyet Müdür Vekili Fatih Bozboyacı, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ahmet Çetin, Merhum Haydar Kemeç’in ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve okunan duaların ardından Polis Memuru Haydar Kemeç'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Çorum'a gönderildi.

Vali Yıldırım merhuma Allah’tan rahmet dileyerek ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde senelik izindeyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Polis Memuru Haydar Kemeç için Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü önünden tören düzenlendi. TEKİRDAĞ (İGFA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde senelik izindeyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Polis Memuru Haydar Kemeç için düzenlenen törene katıldı.

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