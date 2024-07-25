Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahi AD. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rifat Özmen ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyatla hastaya Mitral ve Triküspit Kapak Tamiri, Atriyal Fibrilasyonu için de Kriyoablasyon işlemi uygulandı.KAYSERİ (İGFA) - Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Rifat Özmen, “Hastamız 50 yaşında, hastamıza mitral ve triküspit kapak tamiri, atriyal fibrilasyonu için de kriyoablasyon işlemini uyguladık. Hastamız kontrol ekokardiyografisi sonrası şifa ile taburcu edildi.” şeklinde açıklamada bulundu.

ERÜ Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahi AD. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rifat Özmen, Mitral kapak yetersizliğinin en önemli sebeplerinin; kapakta enfeksiyon oluşması, kapağın doğuştan gelen yapısal bozuklukları, kalp krizi, çocukluk çağında geçirilen sık boğaz enfeksiyonuna bağlı gelişen romatizmal kapak hastalıklarının sebepleri olduğunu söyledi. Mitral kapak yetersizliğinde kalpte ilerleyen dönemde büyüme, kalbin kasılma gücünde azalma, ritim problemlerinin gelişebileceğini, bu nedenle uygun zamanda doğru tedavinin hayati öneme sahip olduğunu ifade etti.

Mitral kapak yetersizliği hakkında bilgi veren Doç. Dr. Rifat Özmen, “Mitral kapak kalbin sol karıncık ve kulakçıkları arasında bulunan ve tek yönlü geçişe izin veren bir yapıdır. Mitral kapağın yeterince ve etkin kapanamaması durumunda kan, karıncıklardan kulakçıklara doğru geriye kaçar ve bu duruma mitral kapak yetersizliği olarak adlandırılır.” dedi.

Mitral kapak yetersizliğinde tedavi yöntemlerine değinen Doç. Dr. Rifat Özmen, “Uygun ilaç tedavisinin düzenlenmesi ve cerrahi ile kapağın değiştirilmesi ya da onarılmasını içermektedir. Mitral kapak yetmezliği olan hastalarda uygun hasta grubunda kapağın tamiri tedavi kılavuzları içerisinde klass 1 endikasyonla önerilmektedir. Mitral kapak tamirinde bir halka ile kapağın kalbe tutunduğu annulus denilen alan sabitlenmekte, kapağın yaprakçıklarında fazlalık olması durumunda fazla prolapsus adı verilen doku çıkarılarak yeniden sağlıklı alanlar uç uca dikilmekte ve gerekli hallerde neokord denilen suni ipliksi yapılar ile kapak kalp adelesine tutturulmaktadır.” diye konuştu.

Özellikle gebelik düşünen genç kadınlar ve varfarin kullanamayacak hastalarda kapak tamiri önemli avantajlar sağlamaktadır.

Doç. Dr. Rifat Özmen, “Genç hastalarda mitral kapağın mekanik bir kapakla değiştirilmesi durumunda hastanın mitral kapağı sökülerek çıkarılmakta yerine mekanik bir kalp kapağı yerleştirilmektedir. Bu durumda hastanın varfarin isimli kan sulandırıcı bir ilacı ömür boyu kullanılması gerekmektedir. Tamir yapılan hastalarda bu süre sadece 3 aydır. Özellikle gebelik düşünen genç kadınlar ve varfarin kullanamayacak hastalarda tamir önemli avantajlar sağlamaktadır. Yapılan çalışmalar kapak tamiri sonrası uzun dönem sağ kalımın kapak değişimi yapılan hastalara göre daha uzun olduğunu, varfarine bağlı kanama yan etkisinden hastaları koruduğunu bildirmektedir. Yine kapak tamirinde hastaların kendi kapak dokuları korunduğu için ameliyat sonrası kapak sokusunda enfeksiyon oluşumu, kapakta pıhtı oluşumu mekanik kapaklara göre son derece azdır.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahi AD. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rifat Özmen, “Kliniğimizde 2022 yılından bu yana mitral kapak tamirini Kayseri’de uygulamaktayız. Ayrıca kliniğimizde eş zamanlı triküspit kapak tamiri, ritim bozukluğu gelişmiş hastalarda da eğer anatomik uygunluk mevcutsa ablasyon işlemi de cerrahi sırasında yapılmaktadır.” ifadelerini kullandı.