Enez'e bağlı Küçükevren Köyü'nde Kemal Burdurlu isimli üretici, 20 kiloluk karpuz yetiştirdi. Tarlada ayrıca kalp şeklindeki karpuzda görenler tarafından ilgiyle karşılandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Geçen yıl da yetiştirdiği ikiz karpuz ile gündeme gelen Kemal Burdurlu, “Karpuzlarımızı özel tohumlardan ekip suluyoruz. Küçükevren karpuzu da artık pazarlarda iddialı ve çok lezzetli. Bir alan bir daha alıyor” dedi.

Öte yandan aynı tarladaki kalp şeklindeki karpuz da görenleri şaşkına çevirdi.