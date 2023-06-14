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Kültür Merkezi’nde 50’ye yakın eserin yer aldığı resim sergisinin açılışına Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Sibel Alkın Kedersiz, Alzheimer Derneği Manisa Şube Başkanı Hatice Mavioğlu, Resim Öğretmeni Hülya Ersezgin ve konuklar katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Alzheimer Derneği Manisa Şubesi işbirliğinde ‘Kalplerden Beyne’ resim sergisi açıldı. Alzheimer hastalığına dikkat çekmek için açılan sergiye Manisa Büyükşehir Belediyesi üst yönetimi de katıldı. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında Türkiye Alzheimer Derneği Manisa Şubesi işbirliğinde ‘Kalplerden Beyne’ isimli resim sergisi açıldı.

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