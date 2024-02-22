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Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, nezaket ziyaretinde bulunmak üzere gelen Kamboçya'nın Ankara Büyükelçisi Chea Sok'u kabul etti.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede Türkiye ile Kamboçya arasında eğitim iş birliği konuları ele alındı.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, iki ülke arasında eğitim alanında 2018 yılında iş birliği anlaşması imzalandığını anımsatarak, eğitim ilişkilerini daha da geliştirmeyi arzu ettiklerini kaydetti.

Büyükelçi Chea Sok ise, Türkiye'nin eğitim konusundaki tecrübelerinden faydalanmak istediklerini vurgulayarak iş birliği konularını geliştirmek için her türlü çabayı göstermek istediklerini söyledi.

Bakanlığın resmi internet sitesinde de yer alan ziyaret sonunda Büyükelçi Sok, kendilerini kabul ettiği için Bakan Tekin'e teşekkür ederken Bakan Tekin de ziyaretten ötürü memnuniyetini ifade etti.