Seyahat firması Kâmil Koç, seyahat ağını yeni güzergahlarla büyütmeye devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Avrupa’daki genişleme hedefi doğrultusunda iş ortağı FlixBus ile birlikte nisan ayında Rusçuk seferlerine başlayan Kâmil Koç’un kıtadaki 4’üncü durağı ise, Romanya’nın turizm kenti Köstence oldu. Köstence otogarında acente açan Kâmil Koç, 3 Haziran’da Köstence kalkışlı ilk seferini gerçekleştirdi.

Kâmil Koç Genel Müdürü Çağatay Kepek, Avrupa’da büyümeye devam ettiklerini belirterek, “Hedeflerimiz doğrultusunda da yurt içinde ve yurt dışında seyahat ağımızı yeni ülke ve şehirlerle genişletmeyi sürdürüyoruz.

Avrupa’daki genişleme hedeflerimiz doğrultusunda bu kez de Köstence ile karşılıklı otobüs seferlerimizi başlattık. Romanya’nın Karadeniz kıyısındaki en önemli turizm kenti olan Köstence ile başlattığımız bu seferlerin, iki ülke arasındaki turizm hareketliliğine çok önemli bir ivme kazandıracağına inanıyoruz” dedi.