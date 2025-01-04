Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil ilçesinde yapımı devam eden Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu inşaat alanında incelemelerde bulundu. Şehrin spor altyapısını güçlendirmek amacıyla başlatılan bu proje, tamamlandığında uluslararası standartlarda bir tesis olarak hizmet verecek.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep’in spor altyapısını güçlendirme hedefiyle başlatılan Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu projesi, tamamlanma sürecinde hızla ilerliyor. Başkan Şahin, gençlerin sporla buluşmasını ve uluslararası organizasyonlarda şehrin adını duyurmayı hedefleyen tesisin fiziki olarak yarısından fazlasının tamamlandığını vurguladı.

4 bin 200 metrekarelik bir alana inşa edilen tesis, yalnızca modern bir spor alanı olmakla kalmayacak; iklimlendirme, ışıklandırma ve sanat altyapısıyla bölgenin en kapsamlı tesislerinden biri olacak.

ULUSLARARASI STANDARTLARDA TESİS: KAMİL OCAK SPOR SALONU

Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu, basketbol, voleybol ve hentbol gibi spor dallarında ulusal ve uluslararası müsabakaların düzenlenebileceği modern bir yapı olarak tasarlandı. FIBA onaylı tam profesyonel özelliklere sahip olacak olan salon, canlı yayın altyapısı ile dünya standartlarına uygun bir şekilde hizmet verecek.

3 bin 300 kişilik tribün kapasitesine sahip tesis, şehrin gençlerinin sporla buluşması için önemli bir merkez haline gelecek.

BAŞKAN ŞAHİN: "ŞEHİTKAMİL’İN EN DEĞERLİ YERİNİ BU TESİSE AYIRDIK"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, incelemeler sırasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bizim bir iddiamız var. İddialı bir şehir. Biz bu şehri eğitim, bilim, spor, kültür ve sanat şehri yapacağız dedik. Bu mesele tesis meselesi. 2014 yılından beri tesislerin ulaşılabilirliğini sağladık. Mahallelerde hem havuzlar hem açık kapalı spor alanlarını çoğalttık. Ama Şahinbey’de yalnızca kapalı spor salonu alanımız var. Koca Şehitkamil’de de buna ihtiyaç gözüküyordu. Şehitkamil’deki en değerli, en kıymetli yeri buraya ayırdık.

Kamil Ocak bizim için çok kıymetli. Bu şehre emek vermiş bir spor adamı. Kamil Ocak Stadyumu’nu da Millet Bahçesi’ne çevirdikten sonra isminin yaşatıldığı bir tesise ihtiyaç vardı. Hangi alanda bize ne gerekiyor, arkadaşlarımız çok iyi çalıştılar. 3 bin 300 kişinin aynı anda oturup tribünlerde seyirci kapasitesinin olduğu çok güzel bir tesisi Allah’ın izniyle diğer 25 Aralık’a yetiştireceğiz.”

ÇOCUKLARA SPORUN KAPILARINI AÇAN PROJE

Başkan Şahin, açıklamasında çocukların sportif gelişimini destekleyecek tesislerin önemine dikkat çekerek şu sözlerle devam etti:

“Şehrin 750 bin çocuğu var. Bu çocukları bedenen ve ruhen her yönden yetiştirebilmemiz için yetenek taramaları yapıyoruz. Hangi spor dalında yetenekleri var, bunları çalışıyoruz bir taraftan. Bir taraftan da yeteneği var ama tesis yok. Tesislerin tamamlanması gerekiyor.

Günün sonunda uluslararası müsabakaların burada yapılacağı, hem ulusal müsabakaların hem de çocuklarımızın kendi içinde yarışacağı tesisleri tamamlamış oluyoruz. Şehitkamil ismi bizim için çok kıymetli. Bu çocukların uygun şartlarda spor yapmasını sağlayacak. Tesisler bu şekilde devam ediyor. Bu şehrin hem okuma kapasitesini hem fiziki kapasitelerini artırarak spor şehri yapma iddiamızı tamamlamış olacağız.”

MİLLETVEKİLİ BOZGEYİK: "GAZİANTEP SPOR TURİZMİNDE HAK ETTİĞİ YERE ULAŞACAK"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik ise yaptığı açıklamada, projenin Gaziantep’in spor turizmine katkısına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu spor salonunun bitmesiyle birlikte inşallah Gaziantep’i spor turizminden hak ettiği payı alacak seviyeye getirmek için elimizden geleni yapacağız. Vatandaşımıza ve sporcularımıza verdiğimiz sözü yerine getirerek Gaziantep’i spor kenti yapacağız.”