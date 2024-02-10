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Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olan Tarsus Gençlik Kampı’nda; annelerin, çocuklarıyla birlikte keyifli anlar yaşamaları için etkinlikler düzenlendi.MERSİN (İGFA) - Anne ve çocuklarının bir gece konakladıkları Tarsus Gençlik Kampı’nda, yine farklı ilçelerden gelen birçok grup, günübirlik olarak gönüllerince eğlenme fırsatı buldular. Yemek ikramından müzikli dakikalara, çocukların survivor parkurlarında yarışmasından gezi aracıyla tur atılmasına kadar birçok aktivitenin gerçekleştiği Tarsus Gençlik Kampı’ndan, kendi imkanlarıyla gidebilen vatandaşlar da faydalanabiliyorlar.

Özkan: “Hem annelerimizi dinlendiriyor, hem de çocuklarımızı eğlendiriyoruz”

Anneler ve çocuklarını biraz dinlendirmek amacıyla bir gece konaklattıklarını ve keyifli bir zaman geçirmelerini sağladıklarını kaydeden Tarsus Gençlik Kampı görevlilerinden Aslı Özkan, “Burada ayrıca değişik mahallelerimizden gelen vatandaşları da eğlenceli aktivitelere katılmaları ve kampımızı tanıtmak amacıyla misafir ediyoruz. Kamp bünyesinde 8 adet parkurumuz var ve birçok aktivite gerçekleştiriyoruz. Kamp sayesinde annelerimiz dinlenirken, çocuklar da eğlenme fırsatı buldu” diye konuştu.

Muhtar Kaptan: “Çocuklarını dışarıya çıkartamayan aileler bile vardı”

Mahalle sakinleri kadınlar ve çocuklarıyla birlikte 2. kez Tarsus Gençlik Kampı’na geldiklerini belirten Mezitli Atatürk Mahallesi Muhtarı Badegül Kaptan, “Büyükşehir’in otobüsleriyle geldik. 3-4 yıl önce yine gelmiştik. Şimdi çok daha güzel olmuş. Çocuk parkur alanları, piknik alanları gerçekten harika. Üstü açık araçla gezinti yaptırdılar. Herkes çok memnun oldu. Çocuklar çok mutlu oldu. Çocuklarını dışarıya çıkartamayan aileler, bu sayede çocuklarını dışarı çıkarmış oldular. Vahap Seçer Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Anneler de çocuklar da etkinlikten memnun ayrıldı

Kızıyla birlikte kamp etkinliklerine katılan Berna Akbaş, “Öncelikle Vahap Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. O’nu çok seviyoruz. Öncesinde ben buraya LÖSEV ailesini getirmiştim. Bugün etkinliğe kızımla ve 3 arkadaşımla, onların kızlarıyla geldik. Teşekkür ediyoruz her şey için. İyi ki Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız var” ifadelerini kullandı.

Mezitli’den Tarsus Gençlik Kampı’na giden Havva Dal ise oğlunun çok eğlendiğini belirterek, “Çok güzel bir kamp yeri. Oğlum zaten parkurlara bayılıyor. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Survivor parkurunda arkadaşlarıyla doyasıya eğlenme şansı bulan İsmet Ali, “Ben buraya karne hediyesi olarak geldim. Annem söz vermişti buraya geleceğimize” ifadelerini kullanırken, Ayşenur Kaya da, kampta bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, “Çok güzel bir yer burası. Burada yarışlar ve aktiviteler yapıyoruz, çok hoşuma gidiyor” dedi.