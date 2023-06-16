Kamuda çalışan işçilere 2023 yılında verilecek ek ödemenin ilk yarısı 23 Haziran'da, ikinci yarısı ise 18 Aralık'ta yapılacak.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2023 yılında verilecek ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 23 Haziran 2023 tarihinde, ikinci yarısı ise 18 Aralık 2023 tarihinde yapılması kararlaştırıldı.