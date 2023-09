MASKİ Genel Müdürlüğünün Şehzadeler ilçesi Alaybey camii önüne kurduğu yeni ‘MASKİ Matik’ cihazına zarar verildi. Fiili gerçekleştiren vatandaş cihazdaki güvenlik kamerasıyla tespit edildi.MANİSA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü'nün Şehzadeler ilçesi Alaybey Camii önüne kurduğu yeni 'MASKİ Matik' cihazının ekranı bir kişi tarafından kırıldı.

Cihaza yapılan fiili müdahale sonrasında kamu malı zarara uğratıldı. Olayı gerçekleştiren kişinin görüntüsü cihazdaki güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Fiili gerçekleştiren kişiyle ilgili yasal süreç başlatıldı.

ZARAR GÖREN EKRAN YENİLENDİ

MASKİ Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından kurum bünyesinde yazılımı ve donanımı geliştirilerek hizmete alınan cihazın ekranı kısa sürede yenilenerek, tekrardan vatandaşın kullanımına sunuldu. MASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “ Kamu yararı için ürettiğimiz cihazlarımıza yapılan her türlü tahribat kamu malına verilen zarardır. Vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamaları halinde şiddete başvurmak yerine cihazlarımızın üzerinde bulunan 0236 229 01 85 numaralı MASKİ İletişim hattımıza ulaşmalarını rica ederiz. ” ifadelerine yer verildi.