Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’nin 5. mükerrer sayısında yayımlanan Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ ile bu tesislerden faydalanacaklar açısından 2025 yılı ücret tarifesi belirlendi.ANKARA (İGFA) - Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu bankaları ve diğer kamu kurumlarının sosyal tesislerinde uygulanacak yemek, konaklama ve hizmet ücretleri Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, eğitim ve dinlenme tesisleri ile misafirhaneler, kreş ve çocuk bakımevi ücretleri ve spor hizmetlerine yönelik 2025 yılında alınacak en az bedeller güncellendi.

Kamu kurumlarına ait eğitim ve dinlenme tesislerinden faydalanacak personel için; Yemek Ücretleri tesisin özelliklerine göre kişi başı günlük 191 TL, 160 TL veya 125 TL, Konaklama Ücretleri günlük kişi başı 73 TL, 66 TL veya 58 TL, yoğun dönem farkı 1 Temmuz-15 Ağustos arasında günlük 96 TL veya 86 TL ek ücret, buzdolabı ve televizyon ücretleri günlük 32 TL ilave ücreti belirlendi.

Söz konusu Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğin diğer ücret detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz