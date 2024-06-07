Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Etik Haftası kapsamında personele yönelik "Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri Eğitimi" düzenlediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, personelin mesleki gelişimini artırmaya yönelik kurum içi eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda personele "Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri Eğitimi" verildi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nca düzenlenen eğitim; üç gün süreyle Büyükşehir Belediye Salonu, Başiskele Belediyesi Meclis Salonu ve Gebze Sporcu Eğitim Merkezinde ayrı ayrı gerçekleştirildi.

KAMUDA ETİK KÜLTÜRÜ

Kamuda etik kültürünün yerleştirilmesi ve geliştirilmesi, etik ilkelere ilişkin bilincin artırılması ile farkındalık ve duyarlılık yaratılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından personele yönelik "Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri Eğitimi" düzenlendi. İlk olarak Teftiş Kurulu ve Etik Komisyon Başkanı Süleyman Büyükşahin ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram’ın da üyesi olduğu Büyükşehir Belediyesi Etik Komisyonunun aldığı karar uyarınca Etik Haftası etkinlikleri kapsamında Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından hazırlanan afişler personelin görebileceği dijital ekranlarda yayınlandı. Daha sonra eğitime katılan personele Etik Rehberi dağıtıldı.

“ETİK AHLAK İLKELERİNİN TÜMÜDÜR”

Eğitimin açılış konuşmasını yapan Bayram, kamuda hizmet bilincinin önemine vurgu yaptı. Bayram, etik ve ahlak, etik davranış ilkelerinin uygulanması ve etik kültürünün yerleştirilmesi ile kamu görevlilerinin etik konusunda neler yapması gerektiği ile ilgili kurumda yapılan hizmet içi eğitimlerin öneminden bahsetti. Eğitimleri gerçekleştiren Eğitim Şube Müdürü ve Etik Eğitmeni Hülya Alp ise “Etik, kişinin davranışını temel olan ahlak ilkelerinin tümüdür” dedi.