Keşan’da bugün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saat 07.20 sıralarında Keşan-Gelibolu karayolunda meydana gelen kazada, Gelibolu yönünden Keşan istikametine seyreden Mustafa Karayiğit yönetimindeki 52 ADS 569 plakalı kapalı kamyon, Keşan Devlet Hastanesi yakınlarında, aynı istikamette seyreden Saim Koca (68) yönetimindeki 22 ACP 663 plakalı traktörün buğday yüklü römorkuna arkadan çarptı.

İzzetiye mahallesinden olduğu öğrenilen traktör sürücüsü Saim Koca yaralanırken, kamyonda bulunan şoför Mustafa Karayiğit, Beytullah Karayiğit ve Emir Karayiğit hayatını kaybetti.

Kazanın ardından, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Traktör sürücüsü Saim Koca ambulansla hastaneye kaldırılırken, kamyonun şoför kabininde bulunan 2 kişinin cansız bedeni uzun süren çalışma sonucu bulundukları yerden çıkarılabildi.

Olayla ilgili inceleme çalışmaları sürerken, kamyonun kapalı olan kasasında bir kişinin daha cansız bedenine rastlanıldı. Bulunan bu cansız bedeni bulunan kişinin, uyumak için arkaya geçtiği tahmin ediliyor.

Baba ile oğlu ve yakını olan kişilerin cansız bedenleri, Cumhuriyet savcısının ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekibinin kaza yerindeki incelemelerinin ardından Keşan Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

GELİBOLU’YA TAYİNİ ÇIKAN MEMURUN EŞYALARINI TAŞIMIŞLAR

Kamyonetteki baba ile oğlu ve yakınının ; Ordu’dan olduğu, Gelibolu’ya tayini çıkan bir memurun eşyalarını taşımak için geldiği, Gelibolu dönüşünde de Mecidiye köyündeki akrabalarının yanında bulunan anne ve bir çocuğu almak için de Keşan’a geldikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.