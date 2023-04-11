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Kaza Dereağzı Mahallesi ile Samaili Mahallesi arasında Kozaklı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdinç B. idaresindeki 48 JJ 808 plakalı odun yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine dereye yuvarlandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli İtfaiye Amirliği, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan Erdinç B.’yi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Erdinç B. ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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