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Kaza sonrası büyük hasar gören kamyonda yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu şahıs sıkıştı. Olay yerine gelen Çorlu itfaiye ekipleri tarafından yabancı uyruklu şahıs sıkıştığı yerden yaralı kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yaralı yolcu Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza, Ergene ilçesi Ulaş yolu üzeri Karamehmet Mahallesi girişinde meydana geldi. Ulaş’tan Karamehmet istikametine seyreden Eray K. yönetimindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir evin duvarına çarptı.

Tekirdağ’da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon evin duvarına çarptı. Kazada kamyonda sıkışan bir kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yaralı kurtarıldı.

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