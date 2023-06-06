Van-Çaldıran karayolunda kontrolden çıkan kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza, Van-Çaldıran karayolu üzerindeki Karahan Kavşağında meydana geldi. Nihat Bingöl yönetimindeki 34 BET 560 plakalı kamyonet, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de müdahale ettiği kazada sürücü Nihat Bingöl ile yanında bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.