Ramazan’da düşen kan bağışları, Kızılay’ın yaptığı çağrının ardından toparlanma eğilimine girdi.İSTANBUL (İGFA) - Kızılay’ın ramazanın ortalarına doğru yaptığı “kan bağışı” çağrısı gönüllü kan bağışçıları tarafından her zamanki gibi cevapsız bırakılmadı. Kızılay’ın çağrısından sonra kan merkezlerine akın eden gönüllü kan bağışçıları, hastanelerin günlük tüketiminin üzerinde kan bağışı yaparak, ulusal kan stoklarının yükseltilmesini de sağladı.

11 ili etkileyen büyük deprem felaketi, Kızılay’ın yürüttüğü kan bağışı organizasyonlarına da zarar verdi. Deprem bölgesindeki kan bağış personeli “afetzede” konuma gelen Kızılay, kan bağış merkezlerinden bazılarını da kaybetti. Bu kayıplar üzerine, deprem bölgesi diğer illerde toplanan kanlarla takviye edildi. Depremin ilk gününden bugüne kadar afet bölgesindeki hastanelere 124.467 ünite kan bileşeni gönderildi.

Bu olumsuzluğun ardından başlayan ramazan ayı da her yıl olduğu gibi bu yıl da kan bağışlarını olumsuz etkiledi. Ramazan ayına yönelik olarak çalışma saatlerini revize eden Kızılay, olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların iftar sonrası mobilizasyonunun azalmasıyla birlikte önemli bir stok sorunuyla karşı karşıya kaldı. Bunun üzerine yapılan kan bağışı çağrısı ise her zaman olduğu gibi gönüllü kan bağışçıları tarafından cevapsız bırakılmadı. Bağışçılar, son bir hafta içinde Türkiye’deki tüm hastanelerin kullandığı kan miktarının üzerinde bağışlar yaparak, ulusal kan stoklarının yeniden yükselme eğilimine dönmesini sağladı.

Ülkemizin kan ihtiyacını karşılamaktan sorumlu olan Kızılay, 2005 yılında başlatılan “Güvenli Kan Temini Projesi” ile toplumumuzu kan bağışı konusunda bilinçlendirerek gönüllü kan bağışı sayısında artış sağlamayı, ihtiyaç sahiplerine sağlıklı ve doğru bir hizmet sunmayı hedefliyor. Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbının tüm dünyada uygulanan ve kabul görmüş Bölge Kan Bankacılığı sistemini uygulayan Kızılay, ülkemizde 1.156 hastanenin kan ihtiyacını 365 gün kesintisiz karşılamaktadır.

2022 yılında 2.809.765 ünite kan bağışı toplayan Kızılay’ın 2023 yılı hedefi 3.040.000 ünite kan bağışı almak. Ülkemizin kan ve kan bileşeni ihtiyaçlarının karşılanması hususunda tüm önlemler alınsa da özellikle ramazan ayı, uzun tatil dönemleri, ağır hava şartları gibi bir takım nedenler ile stok seviyelerimizde düşüşler yaşanmaktadır. Ancak hastanelerin kan ihtiyacı artarak devam etmektedir.

Kan bağışında dönemsel düşüşlerin önüne geçilmesi için Kızılay Gönüllü Kan Bağışçılarına ve kamuoyuna çağrısını yineleyerek “Kan Acil Değil Sürekli İhtiyaçtır” mesajını yineliyor. Hastanelerin kan ihtiyaçlarının hızla karşılanması için kan bağışında düzenli ve sürekliliğin sağlanması büyük önem taşıyor.

Normal zamanlarda Kızılay tarafından toplanan kan bağışı sayısı 8.000-10.000 bandında seyrederken, Ramazan ayı gibi dönemlerde bu rakam 4 bin ünite seviyesi kadar düşebilmektedir. Oysa hastaneler günlük 8-10 bin ünite kan ürünü kullanmaya devam etmektedir.

Kızılay kan bağışlarının devam etmesi ve stokların tekrardan istenilen seviyelere gelmesi için geçmiş yıllarda da olduğu gibi mesai saatlerini değiştirdi. Kan bağışçıları, iftar sonrası da kan bağışında bulunabiliyor. Güncel kan bağışı yeri ve saatleri Kan Hizmetleri resmi sitesinden www.kanver.org ve kan bağışı mobil uygulamasından takip edilebilmekte ve uygun zaman için kan bağışı randevusu planlanabilmektedir.