Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın vizyon projeleri arasında yer alan Kanal Kütahya'da çalışmalar devam ediyor.KÜTAHYA (İGFA) - Şehirde Kütahyalıların vakit geçirebileceği ve sosyal faaliyetlerde bulunabileceği alanları artırmak için çalışan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın vizyon projelerinden biri olan Kanal Kütahya’daki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, çalışanlara işlerinde kolaylıklar diledi.

Piknik alanları, çocuk oyun alanları, skate park, kafe ve restoranlar, zorbing alanı, spor tesisleri, bungalov evler gibi farklı sosyal donatı alanlarının yer alacağı proje sosyal yaşam için tüm özelliklerini bir arada vatandaşlara sunacak