Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın vizyon projelerinden biri olan Kanal Kütahya’da hafriyat, istinat duvarı ve fore kazık çakma işlemleri tüm hızıyla sürüyor.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'da vatandaşların vakit geçirebileceği ve sosyal faaliyetlerde bulunabileceği alanları artırmak için çalışan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın vizyon projelerinden biri olan Kanal Kütahya’daki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Piknik alanları, çocuk oyun alanları, skate park, kafe ve restoranlar, zorbing alanı, spor tesisleri, bungalov evler gibi farklı sosyal donatı alanlarının yer alacağı proje alanında hafriyat, istinat duvarı ve fore kazık çakma işlemlerinde önemli mesafe kaydedildi.

Göl üzerinde yer alacak yürüyüş yolu için çakılması gereken bin 548 adet fore kazığın 500’ü çakıldı. Kalan fore kazıklar da önümüzdeki günlerde çakılarak işlem tamamlanacak.

Kütahya'nın önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan Kanal Kütahya’nın ana etabının mümkün olan en kısa sürede tamamlanarak hemşehrilerimizin hizmetine sunulması hedefleniyor.