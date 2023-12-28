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İZMİR (İGFA) - 12 askerin şehit edildiği hain saldırı nedeniyle müzik çalınmazken, saygı duruşuyla gece başladı; derece alanlara plaketleri ve ödülleri verildi.

Gecenin sunuculuğunu Kırmızı Reçete Orkestrası şefi Mert Önder Bulutsuz yaptı.Dernek Başkanı Erden Aksoy ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra geceye TCCY Kulüp Başkanı Süleyman Çağlar, TKKKF Mali sekreteri Ersan Güvenli ve Kanaryaseverler katıldı.

Geceyi organize eden Karşıyaka Kanarya Severler Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Erden Aksoy, “Bu yılki buluşmamız buruk geçiyor. Çünkü 12 vatan evladımızı hain bir saldırı sonucu toprağa verdik. Onun için bu gece müzik olmayacak yalnız plaket töreni düzenlenecek. Sosyal bir dernek olduğumuzu düşünüyorum, yeni yıl yemeği ve yaz buluşması adı altında her yıl iki kere buluşuyoruz. Her bir üyemizle birlikte Karşıyaka’mızın tanıtımına katkı sağladığımızı düşünüyorum” dedi.

Bu buluşmaların üyeler arasında kaynaşmayı güçlendirdiğine inandığını dile getiren Aksoy, 2023 yılını Türkiye ikincisi olarak kapattıklarını belirterek, 2024 yılında hedefimiz yine ilk sıralar olacağını söyledi. Dünyada düzenlenen yarışmalarda da tecrübe kazanmaya başladıklarını ifade eden Aksoy, geceye destek verenlere plaketlerini takdim etti.

Başarılı üreticilere mama ve yem hediye edildi.