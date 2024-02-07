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Miraç Kandilinde İnegöl’de tüm camiler doldu taştı. İnegöl Belediyesi akşam namazı ile yatsı arasında Hacı Yusuf Şahin Camisinde kandil ve aynı zamanda Kahramanmaraş depreminin yıl dönümü nedeniyle Mevlid-i Şerif düzenledi. Namaz çıkışı vatandaşlara lokma ile süt ikramları da yapılırken, Belediye Başkanı Alper Taban vatandaşlarla görüşerek kandillerini kutladı.BURSA (İGFA) - Mukaddes geceler halkasının zincirlerinden biri olan Miraç Kandili, Salı gecesi idrak edildi. Tüm Müslüman coğrafyada olduğu gibi ülkemizde ve İnegöl’de de kandil gecesi vatandaşlar camilere akın etti. Aynı zamanda 06 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve asrın felaketi olarak ifade edilen Kahramanmaraş depreminin 1. Yıl dönümü olan kandil gecesinde, eller depremde yaşamını yitiren vatandaşlar için semaya açıldı.

KANDİL GECESİNE ÖZEL PROGRAM

İnegöl Belediyesi, kandil gecesi Hacı Yusuf Şahin Camisinde özel bir program düzenledi. Akşam namazı sonrası Hafız Nurullah Memiş, Hafız Sedat Kaya ve Selami Gülenç tarafından Kuran-ı Kerim tilavetleri, kasideler ve ilahilerle hem kandil gecesi gönüller okşandı hem de depremde yaşamını yitirenler ve dünyada zulüm altında olan mazlum coğrafyalar için dualar edildi. Yatsı namazı çıkışında da İnegöl Belediyesi tarafından vatandaşlara lokma ve süt ikramları yapıldı.

BAŞKAN TABAN VATANDAŞLARIN KANDİLİNİ KUTLADI

Belediye Başkanı Alper Taban da Hacı Yusuf Şahin Camisinde vatandaşlarla bir araya geldi. Alper Taban, beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve MHP İlçe Başkanı Uğur Bayram ile vatandaşların kandilini kutladı. Kandil gecesine ilişkin bir açıklama da yapan Başkan Taban, “Bu gece, Hicri Takvime göre Recep Ayı’nın 27. Gecesi. Miraç Gecesi… Miraç Kandili, Hz. Muhammed (sav)’in Allah (cc) huzuruna yükselişini ifade eder. Bizler de bu mukaddes geceye erişmenin manevi huzurunu yaşıyoruz. Ancak bir yandan da dünya üzerinde bitmeyen bir düşmanlık, son bulmayan kin, özellikle Müslüman coğrafyada dinmeyen kan ve gözyaşlarından dolayı da bir yanımız üzgün ve acılı. Bu nedenle, Miraç Kandilinde ekseriyetle tüm dünyada huzur ve barış için ellerimizi semaya açıyoruz. İnşallah bu mübarek gecenin içimizi yakan afetler, felaketler, savaşların son bulması adına bir başlangıç olmasını niyaz ediyorum. Mübarek Miraç gecesinin ülkemiz ve milletimiz için de yeniden yükselişin habercisi olmasını temenni ediyorum” dedi.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNİN 1. YIL DÖNÜMÜ

Aynı zamanda 06 Şubat tarihinin yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş depreminin de 1. Yıldönümü olduğunu anımsatan Başkan Taban, “06 Şubat 2023 sabahı, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde biri 7.8, diğeri 7.5 büyüklüğünde 11 kenti vuran depremlerde 53 bin 537 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bugün halen yaraları sarmak için büyük bir mücadele veriliyor. Bu akşam Miraç Kandilini de vesile bilerek hem kandil gecemizi kelamların en güzeliyle süslemek hem de depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımızın ruhuna Hacı Yusuf Şahin Camimizde Mevlid-i Şerif okutmak istedik. Katılan, bizimle birlikte duamızı paylaşan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha pek çok önemli hadiseyi içerisinde barındıran bu kutlu gecenin başta İnegöl’ümüze, ülkemize ve tüm dünyaya sağlık ve huzur getirmesini diliyorum” diye konuştu.