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900 metre uzunluktaki köy içi yolunda plent miks temel ve binder asfalt serim çalışmaları ve yol genişletme çalışmaları tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Akçakese Köyünden Kandıra duble yolu köprülü kavşağına ulaşımın sağlandığı 900 metre uzunluktaki yol genişletildi KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra köy yollarında konforlu ulaşım ağları oluşturmaya devam ediyor.

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