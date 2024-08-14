Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yetiştirilmesi desteklenen tescilli "Kandıra Karpuzu"nda üreticilerin yaklaşık 1 ay sürecek hasat mesaisi başladıKOCAELİ (İGFA) - Pembeye kaçan rengi, kendine has tadı ve kokusuyla bilinen ve 2021 yılında Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verilen Kandıra karpuzu hem iç pazarda hem de çevre illerde yoğun talep görüyor. Mayıs ayı ortalarında tarlalara dikilen Kandıra karpuzunun 1 ay sürmesi beklenen hasat mesaisi başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesince “Alternatif Ürün Yetiştiriciliğini Destekleme Projesi” kapsamında, çiftçilere yüzde 50 hibeli sertifikalı karpuz tohumu desteği verildi. Ünlü Kandıra karpuzunun üretiminde artış sağlanması ve atıl durumdaki arazilerin tarıma kazandırılmasını hedefleyen proje çerçevesinde çok sayıda üretici mayıs ayının ortalarında karpuz tohumlarını toprakla buluşturdu.

ŞÖLEN HAVASINDA KARPUZ HASADI

Damla sulama sistemiyle yetiştirilen ve yeterli olgunluğa ulaşan karpuzlar, elle hasat edilerek traktörlere yükleniyor, daha sonra satış noktalarına gönderiliyor. Birçok üretici, aile bireylerinin desteğiyle ürünlerini tarladan kaldırıyor. Oldukça meşakkatli ve yorucu olan karpuz hasadı, ürünlerin verimli ve bol olması dolayısıyla üreticilerin tüm yorgunluğunu alıyor. Şölen havasındaki hasadın, ağustos sonuna, en geç eylül başına kadar sürmesi bekleniyor.

KARPUZ FİYATLARINDA DÜŞÜŞ VAR

Ürünün bol olması dolayısıyla bu sene karpuz fiyatlarında ciddi düşüş yaşanıyor. Toptan satış fiyatı 4-5 lira olan ürün, pazar ve manav tezgahlarında kilogramı 7-10 liradan satılıyor. Kandıra karpuzu, lezzeti ve fiyatının uygun olması dolayısıyla vatandaşlar tarafından yoğun talep görüyor.

650 DEKAR KARPUZ TARLASI DESTEKLENDİ

Büyükşehir Belediyesi’nin daha önce de çiftçilere sağladığı yüzde 50 hibeli karpuz tohumu ile Kocaeli genelinde 650 dekar karpuz tarlası desteklenmiş oldu. Desteklerle birlikte atıl durumdaki araziler tarıma kazandırılırken, karpuz üretiminde de ciddi artışlar yaşandı.

SOFRALARIN VAZGEÇİLMEZ LEZZETİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kendine has tadı ve aromasıyla Kandıra karpuzunda üretiminin artırılması ve ülke genelinde geniş bir pazara sahip olması için çalışmalarını sürdürüyor. Rengi kırmızıdan çok pembeye kaçan, nefis aroması ve bol sulu olmasından dolayı tüketicilerin yaz aylarında tercih ettiği Kandıra karpuzunun ünü il sınırlarını aşıyor. Yaz aylarının vazgeçilmezleri arasında sayılan ve tüketicilerce aranan Kandıra karpuzu, C vitamini bakımından oldukça zengin. Bağışıklık sistemini güçlendiren, kan basıncını düzenleyen ve cildi güneşin zararlı etkilerinden koruyan önemli bir besin kaynağı.

ÜRETİCİLER VERİMDEN MEMNUN

Lokmanlı Mahallesi'nde yaşayan çiftçi İrfan Özer, karpuz fidelerini mayıs ortalarında tarlaya diktiklerini, temmuz ayında başladıkları hasadın, ağustosun sonuna kadar sürdüğünü söyledi. Aynı zamanda Lokmanlı Mahalle Muhtarı olan Özer, 6 dönümlük tarlada ilk karpuz hasadını yaptıklarını belirterek, “Kandıra karpuzumuz, tadıyla aromasıyla tarifi olmayan bir lezzete sahiptir. Anlatmakla olmaz tadına bakmalısınız. Bizlere tohum, gübre, mazot başta olmak üzere çiftçilere her türlü desteği veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a, şahsım ve tüm çiftçiler adına teşekkür ediyorum. Hasadımızın bütün çiftçilere hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum.” diye konuştu.

“BÜYÜKŞEHİR’İN DESTEĞİ ÖNEMLİ”

Karpuz üreticisi Ufuk Zengin ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği tohum ve gübrelerle yetiştirdikleri karpuzların hasadına başladıklarını dile getirerek, “Tohumları çimlendirip fide haline getirdik. Bakımını en iyi şekilde yaptık. Büyükşehir’in destekleri çok önemli. Üretici kendini yalnız hissetmiyor. Bu desteklerin çeşitlenerek sürmesini istiyoruz” dedi. Kandıra karpuzunun lezzetli olmasının, torağından ve ikliminden kaynaklandığını anlatan Zengin, şunları kaydetti: “Örneğin Adana karpuzu erken çıkarken, Kandıra karpuzumuz daha geç hasat ediliyor. Temmuzda başlanır ve ağustosun sonuna kadar devam eder. Bu sayede daha çok güneş görüyor. Bunun için aroması ve tadı da güzel oluyor. Topladığımız karpuzları pazarcılara, hale ve marketlere satıyoruz. Bu sezon karpuz fiyatları epey düştü. Karpuz hasadı ağırdır, iş gücü, insan gücü gerektirir. Tarlaya gireriz, iki koltuğumuzun arasında karpuzu alıp traktöre yükleriz.”

“TÜKETİCİLERDEN YOĞUN BİR TALEP VAR”

Kadın çiftçi İlknur Özer de sıcakta karpuz toplamanın meşakkatli olduğunu ancak buna rağmen çalıştıklarını belirterek, “Tarladan topladığımız karpuzları elle traktörlere yüklüyoruz. Büyükşehir Belediyemizin verdiği desteklerle üretmeye çalışıyoruz. Bu sene karpuz üretimi fazla olduğu için fiyatlar da düştü. Karpuzumuz adıyla tadıyla meşhur. Tüketicilerden yoğun bir talep var” ifadesini kullandı.