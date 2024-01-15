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YEDEP kapsamında Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Derneği tarafından hayata geçirilen “Kandıra Kilimine Ne Oldu” projesinin sergi ve belgesel gösterimi yapıldıKOCAELİ (İGFA) - YEDEP kapsamında Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Derneği tarafından hayata geçirilen “Kandıra Kilimi Ne Oldu” projesi başarıyla tamamlandı.

Projenin yazarlığını KBFT üyesi Doç. Dr. Begüm Savçın üstlenirken, KBFT Başkanı Ali Fuat Altın projenin yürütme kurulu üyeliğini üstlendi. Projenin odak noktası olan Kandıra kilimine vurgu yaparak bölgenin zenginliklerini koruma ve kültürünü yaşatma bilincini güçlendirme hedefleniyor. Proje kapsamında, Portakal Hafız Konağı’nda düzenlenen fotoğraf sergisi ve belgesel gösterimiyle, yerel kültürün önemli bir unsuru olan kilimlerin öne çıkarılması amaçlandı.

SERGİ BÜYÜK İLGİ ÇEKTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi tarafından desteklenen YEDEP kapsamında projenin fotoğraf sergisi ve belgesel gösterimi geniş bir katılımla gerçekleşti. Projeye destek verenler arasında Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, Gölcük Kent Konseyi Başkanı ve Kocaeli Yerel Kültür Platformu Başkanı Dr. Metin Şentürk ve kültür ve sanat alanında aktif birçok isim yer aldı. Açılış töreninde yapılan konuşmalar ve serginin gezilmesiyle, Kandıra kilimi ve bölgesel kültürünün tanıtımına büyük bir katkı sağlandı.

Projenin fotoğraf sergisi Kandıra Yerel Kültür Müzesi'nde üç gün boyunca ziyaretçilere açık kaldı. Sergi, fotoğraf sanatçısı Hüsna Altın’ın "Işıkla Boyama Fotoğraf Sergisi" ile renklendi. Sergiyi gezen katılımcılar, farklı bir teknik olan "ışıkla boyama" tekniğiyle çekilen fotoğrafların, Kandıra kilimlerini adeta yağlı boya bir tablo gibi resmettiğini gözlemledi. Proje ekibi, sergiye katkı sağlayanlara teşekkür belgesi vererek, kente değer katacak yeni projelerle devam etme temennisinde bulundu.