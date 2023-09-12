Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandıra’da birçok farklı noktada üstyapı yenileme ve bakım çalışmaları yürütülüyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin yaz turizm merkezlerinden Kandıra ilçesinde üstyapı çalışmalarına hız verdi. Sıcak yaz aylarında asfaltlamanın daha elverişli ve sağlıklı yapılıyor olması sebebiyle üstyapı çalışmaları artarken Kandıra’da birçok farklı noktada üstyapı yenileme ve bakım çalışmaları yürütülüyor.

Kandıra Balaban Mahallesi Taşanbar mevkii 1500 metrelik kısımda plent miks temel serimi sonrası binder asfalt tabakası serim çalışması da tamamlandı. Mahalleyi köy grup yoluna bağlayan yolun üstyapısı yenilenmiş oldu. Çalca-Tatarahmet yolu üstyapısında da bakım çalışmaları yapıldı. Zamanla deformasyonların meydana geldiği eski yolda bakım ve onarım yapıldı.

AKÇAOVA GRUP YOLU YENİLENİYOR

Akaçaova’dan Deliveli Mahallesine kadar 7,5 kilometre uzunluktaki grup yolu üstyapısı yenilenecek. İlk etapta Çalca-Kubuzcu arası 2 kilometre uzunluktaki kısmın üstyapı çalışmaları tamamlandı. Kubuzcu Mahallesinden Ağacağıl Mahallesine ulaşımın sağlandığı 3 kilometrelik yolda kazı, dolgu, terasman ve trimer kazı çalışmalarına başlandı. Çok uzun yıllar önce yapılan yolda bozulmalar ve deformasyonlar meydana geldiği için üstyapısı bozulan Kubuzcu-Ağacağıl yolunda kazı, dolgu ve trimer kazısı çalışmaları sonrası asfaltlama yapılacak. 7.5 kilometre uzunluktaki Akaçaova’dan Deliveli Mahallesine kadar uzanan grup yolunda yol üstyapısı tamamen yenilenirken 35 bin ton bitümlü temel ve binder asfalt kullanılacak. 45 binton plent miks temel serimi yapılacak yolda, yağmursuyu tahliyesi için v kanal imalatı yapılarak yol çizgisi çekilecek, trafik tabelalarının konulmasıyla güvenli ve konforlu ulaşım sağlanacak.