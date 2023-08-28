Kandıra sahillerinde görev yapan Büyükşehir Zabıtası, kaybolan 122 cüzdanı sahibine teslim ederken, kaybolan 152 çocuğu da ailesiyle buluşturduKOCAELİ (İGFA) - Kocaelilerin güvenliği, sağlığı ve emniyeti açısından birçok görevler üstlenen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, özellikle Kandıra sahillerinde eşyalarını kaybeden vatandaşların da imdadına koşuyor.

Yaz sezonundan itibaren Kandıra sahillerinde görev yapan zabıta ve güvenlik ekipleri, para, cep telefonu, cüzdan, çanta, kulaklık ve kolye gibi değerli parçaları bularak, sahiplerine teslim etti. Yaz sezonu boyunca Kandıra sahillerinde kaybolan 122 cüzdan ve buna benzer eşyaları bularak sahiplerine ulaştıran ekipler, vatandaşın yüzünü güldürdü.

152 ÇOCUK AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

Asayişin sağlanması noktasında da önemli bir çaba sarf eden zabıta ve güvenlik görevlileri, ailelerini kaybeden çocukların da yardımına koşuyor. Bu kapsamda Büyükşehir ekipleri, bu yaz sahillerde kaybolan onlarca çocuğu ailelerine teslim etti. Kayboldukları için korkan çocukları önce sakinleştiren, ardından güvenli yere alan ekipler, yaz ayının başlangıcından bu yana 152 çocuğu ailelerine kavuşturdu.

USULSÜZ İŞGALE GEÇİT YOK

Zabıta ekipleri, Kandıra sahillerinde usulsüz olarak çadır kurup kamp yapanlara da geçit vermiyor. Kamu düzeninin sağlanması için yoğun çaba sarf eden ekipler, plajlarda halkın ortak kullanımını engelleyecek şekilde çadır kuran ya da şemsiye açan vatandaşlara müsaade etmiyor. Büyükşehir ekipleri, vatandaşların sahillerde karşılaştığı olumsuz durumlara karşı 153 Çağrı Merkezi’ni aramasını ve şikâyetini bildirmesi isteniyor.