İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kandıra İlçe Başkanlığı’nın iftar programında dayanışma mesajı verdiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kandıra İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Kardeşlik ve dayanışma ruhunun hakim olduğu buluşmaya CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, CHP Kandıra İlçe Başkanı Gürcan Yalçıntuğ, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan’a, İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Levent Gödek, Saadet Partisi İlçe Başkanı Ramazan Aslan, İYİ Parti İlçe Başkanı Yusuf Battal, Demokrat Parti İlçe Başkanı Olcay Çelik ve Kandıralılar katıldı. Fatma Başkan, yoğun katılımla gerçekleşen iftarda büyük bir coşkuyla karşılandı

HÜRRİYET, “İNŞALLAH DAHA GÜZEL GÜNLERİMİZ OLSUN”

Programda konuşan Fatma Başkan, “Ne güzel bu mübarek Ramazan akşamında sizlerle aynı sofranın etrafında buluşmak. Aynı dualarda buluşuyoruz. Rabbim tuttuğunuz oruçları, ettiğiniz duaları kabul etsin. Evlerinizden huzur, hanelerinizden bereket eksik olmasın. İnşallah bu sofraları her sene kurmak nasip olsun. Bu akşam bu dostluk sofrasında sizlerle olmak çok güzel. Herkese şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. İnşallah daha güzel günlerimiz olsun.

“HERKESİN KALBİNE VİCDAN DİLİYORUM”

Böylesi ekonomik krizin bir an önce bitmesini umut ediyoruz. Tam da bayram gelirken torunlarına harçlık vermeyi kara kara düşünen emeklilerimizin Allah yardımcısı olsun. Çocuğunun yanına beslenme çantası koymakta zorlanan annelerimizin Allah yardımcısı olsun. Geleceği için kaygı duyan gençlerimizin Allah yardımcısı olsun. Bugünlerde en çok ihtiyacımız olan şey adalet. Ve herkesin kalbine bir dirhem de olsa vicdan diliyorum” ifadelerini kullandı.

SARI, “DAHA AYDINLIK YARINLARA”

CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, “Bu güzel Ramazan akşamında orucumuz birlikte açmak nasip oldu. Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Bugün 16 milyon İstanbullunun seçtiği, bizim de Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu hukuksuz bir şekilde Silivri’de yatıyor. Ülke olarak moralimiz bozuk. Maalesef geldiğimiz durum içler acısı. İnşallah çok daha aydınlık, adaletli, güzel günleri birlikte getireceğiz. Şimdiden Ramazan Bayramınızı kutluyorum” ifadeleri kullandı.

YALÇINTUĞ, “SİZLERLE OLMAK BÜYÜK ONUR”

CHP Kandıra İlçe Başkanı Gürcan Yalçıntuğ, “Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Bu zor günlerde sizlerin bu sıcaklığı, bizlerle aynı sofrayı paylaşmanız bizim için büyük bir onur. Davetimize icabet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir akşam. Ramazan Bayramı arefesindeyiz. Tuttuğumuz oruçlar kabul olsun. Allah bayrama erişmeyi nasip etsin. İnşallah hep birlikte daha güzel günlere erişiriz” dedi.