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Yarına Şans Ver Kulübü'nün (YASAV) iyilik melekleri, 15 Şubat Çocuk Çağı Kanser Günü'nde kemoterapi tedavisi gören miniklere keyif dolu anlar yaşattı.BURSA (İGFA) - YASAV üyeleri, bu kez kanser hastası çocuklar için güç birliği yaptı. 15 Şubat Çocuk Çağı Kanser Günü'nde SBÜ Bursa Yüksek İhtisas EAH Hastanesi Çocuk Onkolojisi Bölümü'nde tedavi gören minikler için özel bir organizasyon hazırlayan YASAV'ın iyilik meleği kadınlar, onlara yaşadıkları sıkıntıları bir günlüğüne de olsa unutturdu.

Çocukların çok sevdiği Transformers karakterinin de dahil olduğu buluşmada minikler aldıkları hediyeler ve oyunlarla günün tadını doyasıya çıkardı. Transformers ile bol bol hatıra fotoğrafı çektiren çocuklar, 'bilim-sihir' etkinlğinde ise eğlenerek öğrendi.

Böylesine anlamlı bir etkinliğe imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren YASAV Başkanı Emire Cantürk Eren, “Kanser hastası çocuklarımızın yüzlerinin güldüğünü, mutlu olduklarını görmek bizim için en büyük ödül. Bugün olduğu gibi bundan sonra da her türlü ihtiyaçlarında her zaman onların yanında olacağız” dedi.