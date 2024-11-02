Türkiye Nükleer Tıp Derneği (TNTD) tarafından düzenlenen geleneksel Nükleer Tıp Sempozyumu, bu yıl 1-3 Kasım 2024 tarihlerinde Çeşme, İzmir’de “Nükleer Tıbbın Güncel Durumu ve Gelecek Beklentileri” ana temasıyla başladı. TNTD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Fani Bozkurt, “Dünya genelinde kanser kaynaklı ölümlerde 9,6 milyonluk bir azalma bekleniyor” Dedi.İZMİR (İGFA) - Türkiye Nükleer Tıp Derneği (TNTD) tarafından düzenlenen geleneksel Nükleer Tıp Sempozyumu, bu yıl 1-3 Kasım 2024 tarihlerinde Çeşme, İzmir’de “Nükleer Tıbbın Güncel Durumu ve Gelecek Beklentileri” ana temasıyla başladı. TNTD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Fani Bozkurt, “Dünya genelinde kanser kaynaklı ölümlerde 9,6 milyonluk bir azalma bekleniyor” Dedi.

Sempozyumun açılış konuşmasında nükleer tıp alanındaki gelişmelere ve sağladığı ekonomik katma değere vurgu yapan Prof. Dr. Murat Fani Bozkurt, “Nükleer tıp tanı ve tedavi uygulamaları sayesinde 2024-2030 projeksiyonunda dünya genelinde kanser kaynaklı ölümlerde 9,6 milyonluk bir azalma bekleniyor. Bu alan için yapılacak her 1 dolarlık yatırımın, yaklaşık 180 dolar değerinde getiri sağlayacağı öngörülüyor.” şeklinde konuştu.

Üç gün sürecek etkinlikte, nükleer onkoloji, nükleer kardiyoloji ve nükleer nöroloji gibi alanlardaki gelişmeler, toplam sekiz oturumda alanında uzman 31 konuşmacı tarafından aktarılacak. Prof. Dr. Bozkurt, nükleer tıbbın uluslararası arenada giderek artan önemi ve teknolojik ilerlemelerin klinik uygulamalara etkisi hakkında bilgi verdi. Dr. Bozkurt, sempozyumun tanı ve tedavi yöntemlerinde yeni perspektifler sunarak multidisipliner iş birliği ile nükleer tıp uygulamalarının daha da ileri taşınmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Sempozyumda, yeni radyofarmasötikler, yapay zeka ve makine öğreniminin sağlık sektöründeki rolü, meningioma gibi hastalıklarda radyonüklid tedavi uygulamaları ve immünoterapideki yenilikler gibi konular ele alınıyor. Yaklaşık 200 katılımcının yer aldığı bu önemli bilimsel etkinlik, nükleer tıpta yeniliklerin sağlık sektörüne entegrasyonunu hızlandırmayı hedefliyor.