Kanser ile ilgili uzun yıllar araştırma yapan Nur Lokman Şifalı Bitkiler ve Aktariye’nin işletmecisi Mustafa Kara, “Periyodik kontroller kansere ve diğer ölümcül hastalıklara yakalanmamak açısından çok önemlidir. Kanser değil ihmal öldürür” dedi.

BURSA (İGFA) - Nur Lokman Şifalı Bitkiler ve Aktariye’nin işletmecisi Mustafa Kara, İGF Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, kanser ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

10 yıldan fazla bir süreçte kanser ile ilgili araştırmalar yaptığının altını çizen Mustafa Kara, “Tayland’da, Uzak Doğu’da, Rusya’da, İran’da doğal bitkilerden şifa dağıtan hekimleriyle karşılıklı istişarelerde bulundum. Uzak doğu ülkelerinden mesela Tayland’da eczane bulunmaz, o ülkelerde genellikle bu tür sağlık sorunları alternatif tıp ve bitkilerden elde edilen karışımlarla insanlar derman ararlar. Çağımızın hastalığı olan kanser ve benzeri hastalıklarda ihmalin neticeleridir. Belirli bir yaştan sonra her sene yapılması gereken kontrolleri mutlaka insanlarımızın ihmal etmemesi gerekmektedir. Periyodik kontroller kansere ve diğer ölümcül hastalıklara yakalanmamak açısından çok önemlidir. Kontrollerden çıkan neticeler sonucunda ertelenmeksizin ihmal etmeksizin tedavilere bir an önce başlamakta yarar vardır. Kanser değil ihmal öldürür” diye konuştu.

“HER TÜRLÜ NUSUBETİN ÇARESİ BİTKİLERDEDİR”

Hastalıklara şifa için öncelikle doktorların tercih edilmesi gerektiğinin altını çizen Kara, “Enfeksiyonda yükselmemi var, düşmemi var? Kanserli hücrelerin artması mı var? bunlar önemli. Bunlardan haberdar olursak gidişatla ilgili bilgilerimiz olursa daha güzel bir ilerleyiş sağlayabiliyoruz. Şikayetler genelde kanser türleri üzerine oluyor. Diğerleri de var ama çoğunlukla bunlar. Ağırlıklı olarak bu hastalarımız geliyor. Bir insanın bedeninde 40 tane organ vardır. Bu organların savunan iyi bakteriler mevcuttur, vücutta bu iyi bakterilerin zayıf olduğu bölgeyi kötü bakteriler istila ederse bunun adı kanserdir. Kötü bakterilerin üzerine iyi bakteriler salmak lazım. Vücuda zararsız bakterileri salmak lazım ki, bu hastalığın etkisi azalsın” ifadelerini kullandı.