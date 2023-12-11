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Engelli oğlu ve kanserle verdiği yaşam mücadelesini tuvallere yansıtan İzmirli ressam Sevinç Yurtseven’in, açtığı sergi büyük ilgi görüyor.İZMİR (İGFA) - Yaşadıklarından yola çıkarak resimlerinde hayatındaki izleri anlatan ressam Sevinç Yurtseven, ikinci kişisel sergisini İzmir Kadın Kuruluşları Birliği’nin katkılarıyla Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açtı.

Engelli oğlu ile yaşam mücadelesi ve yakalandığı kanser hastalığı sürecinde yaşama resim yaparak tutunan ressam Sevinç Yurtseven, hayatını yaşamın özünü, figüratif çalışmalarıyla tuvallere yansıttığını belirterek,“Benim Hikayem” adlı sanat yolculuğunu şöyle özetledi:

SANATLA HASTALIĞI YENDİM

“Bakımını tek başına üstlendiğim ağır engelli Moibus sendromlu oğlum Çağıl ile verdiğim yaşam mücadelesi sırasında yakalandığım kanser hastalığı ile de savaşmak zorunda kaldım. Oğlumun bana öğrettiği gibi tüm zorluklara karşın hayata tutunup asla pes etmemeyi ilke edinmiştim. Aldığım kemoterapiler ve gerçekleştirilen kemik iliği nakli ile hayata yeniden tutunurken, umutlarımı resim sevgisi ile destekledim. Oğlumla yaşantımı ve kanser hastalığı ile mücadelemi resimlerime yansıttım. Bana çok iyi geldi. Hastalığı yendim.”

Sanatla terapinin gücünü kendine motivasyon olarak gören, nakil sırasında konakladığı odada resim çalışmalarına devam ettiğini de söyleyen sanatçı, tedavi sonunda hastane yönetiminin de desteğiyle hastane fuayesinde açtığı bireysel serginin de hasta ve yakınlarına ışık tuttuğunu söyledi.

Türk Dünyası Güzel Sanatlar Birliği Kurucu üyesi olan sanatçı, birçok uluslar arası ve karma sergilerde yer aldı. 2021 yılında ilk kişisel sergisini açtı.

Birçok teknik üzerine çalışan ve kendi hikayesi bir başarı öyküsü olan sanatçı, atölyesinde öğrencileri ile resim çalışmalarına devam ediyor. Hedefler ve ruhu iyileştiren hobiler sayesinde insanların umutlarına sıkı sıkı tutunması gerektiğini vurguladı.