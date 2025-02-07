LÖSEV’in lösemi ve kanseri yenmiş gençleri, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin ikinci yılında, Hatay’da bir araya geldi. Anma yürüyüşe katılan gençler, dayanışma mesajı verdi.HATAY (İGFA) - LÖSEV gençleri yürüyüşün ardından sabah saatlerinde bölgedeki konteyner kentleri ziyaret ederek depremzede çocuklarla bir araya geldi, oyuncak hediye etti.

Çocukların yüzünü güldüren gençler, moral ve motivasyon sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler de düzenledi. LÖSEV’in iyileşmiş gençleri, hastalık sürecinde aldıkları desteği şimdi başkalarına ulaştırarak topluma katkı sağlamaya devam ediyor. Depremzede ailelerin yanında olduklarını vurgulayan gençler, dayanışmanın ve umudun önemine de dikkat çekti.

Bu arada LÖSEV Gençlerinden Hatay’daki Asbest Tehlikesi hakkında da açıklamada bulundu.

Kanserin tedavi edilebilen bir hastalık olmasının haricinde önlenebilen bir hastalık olduğunun vurgusunu yapmak isteyen lösemi ve kanser öyküsü yenen gençlerin katılım sağladığı aktivist çalışmada asbest sorununun oluşturacağı risklere dikkat çekildi.

Tedavi sürecini geride bırakan gençler: “Biz kanser olmuyoruz, biz kanser ediliyoruz, gerekli önlemler alınmadığı sürece tüm hatay halkı da asbest sorunu yüzünden kanser olma riskiyle karşı karşıya, bu yığınlarda molozları görüyor olabilirsiniz biz kanser olacak kardeşlerimizi görüyoruz, asbestten kanser olmak istemiyoruz, kanserden ölmek istemiyoruz” diyerek yetkililer tarafından gözardı edilen risklere dikkat çekti.