Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Spil Dağı Yarıkkaya Kanyonu mevkiinde düşerek yaralanan vatandaşın yardımına koştu. Yaralı vatandaş ve beraberindeki 9 kişiye kanyonun 500 metre içerisinde ulaşılırken, yaralı vatandaş 11 saatlik çalışma sonucunda kanyondan çıkarılarak hastaneye götürüldü.MANİSA (İGFA)- Spil Dağı Yarıkkaya Kanyonu mevkiinde iple tırmanış gerçekleştiren 10 kişilik gruptan bir kişi düşerek yaralandı. Dün saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayın ardından yaralı arkadaşlarını tek başlarına olay yerinden çıkaramayan grup, yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, jandarma, UMKE, AFAD, AKUT, ANDA, 112 ekipleri ve Gönüllü İtfaiyeciler harekete geçti. Kanyonun 500 metre içerisinde yer alan yaralı vatandaş ve beraberindekilere ulaşmak için büyük çaba sarf edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na ait drone ile yerleri tespit edilen yaralı vatandaş ve beraberindekilere olaydan yaklaşık iki buçuk saat sonra ulaşıldı.

Yaralı vatandaşa ilk müdahale kanyon içerisinde yapılırken, kanyondan çıkarabilmek için de büyük mücadele verildi. Yaklaşık 11 saat süren çalışmanın ardından yaralı vatandaş sedyeyle ambulansa teslim edildi. Kalçasından yaralanan vatandaş, tedavisi yapılmak üzere Manisa Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Kurtarma operasyonuyla ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, “Yaklaşık 500 metre uzunluğundaki kayalıklardan aşağıya indik. 3 etaplı bir inişin ardından yaralı dağcımızı bulunduğu yerden aldık. Tüm ekiplerimizle hep birlikte kanyondan çıkararak, ambulansa teslim ettik ve sağlık durumu iyi" ifadelerini kullandı.