Nevşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kapadokya’da bu yıl ilk kez düzenlenen ve büyük heyecana sahne olan Kapadokya Rallisi’nin kazananı GMG Racing Rally Takımından Subaru Impeza STI ile Gürol Baranlı ve Alperen Tetik ikilisi oldu. Dereceye giren sporculara kupaları Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve Nevşehir Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk tarafından verildi.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Başkent Turing Spor Kulübü işbirliğinde düzenlenen Kapadokya Rallisi Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde tamamlandı.

Toplam 61 kilometrelik toprak etapta gerçekleştirilen ralliye 24 otomobil katıldı. Sabah erken saatlerde startı verilen rallide, sporcular Kapadokya’daki eşsiz doğa harikaları arasında kıyasıya bir mücadele verdi. Yarış sonunda Genel Klasmanda GMG Racing Rally Takımından Gürol Baranlı ve Alperen Tetik birinciliğe ulaştı.

Tarih, coğrafya ve hızın bir araya geldiği Kapadokya Rallisi’nin ödül töreni ise Kayaşehir’de gerçekleştirildi. Burada dereceye giren sporculara kupaları Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu ve Başkent Turing Kulübü Başkanı Erdem Öksüz tarafından verildi.

Kupalarını alan sporcular protokol üyeleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirirken, Kapadokya Rallisi’ne katılmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek otomobil sporlarına verdiği destek için Belediye Başkanı Rasim Arı’ya teşekkür ettiler.

Yarışmada dereceye giren tüm sporcuları tebrik ederek bu önemli organizasyona destek veren tüm kuruluşlara teşekkür eden Belediye Başkanı Rasim Arı, “ Uzun süreli bir hazırlık sonucu bugün gerçekten muhteşem bir organizasyon gerçekleştirdik. Doğa harikası Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde, gençlere motor sporlarını sevdirecek bir organizasyona imza attık. Umarım bundan sonra bu ralliyi Türkiye Şampiyonası olarak gerçekleştiririz.” dedi.

Kapadokya Rallisi Sonuçları Şöyle;

Genel Klasman

1.Gürol Baranlı-Alperen Tetik

2.Ömer Gür-Aras Dinçer

3.Orçun Nural-Süleyman Terzioğlu

Kategori 1

1.Michele Blardi-Çiğdem Tümerkan

2.Hande Erdoğan-İbrahim Yılmaz

3.Hasan Yücel Büyüksan-Ceyda Özdemir

Kategori 2

1.Uğur Kaban-Melih Uygur

2.Eren Durmaz-Murat Yılmaz

Kategori 3

1. Ömer Gür-Aras Dinçer

2.Ömer Faruk Çabuk-Burak Koçoğlu

3.Murat Çetin-Derya Ulus

Kategori 4

1.Gürol Baranlı-Alperen Tetik

2. Orçun Nural-Süleyman Terzioğlu

3.Hakan Akman-Muhammed Mataracı

Kadın Pilot

1.Hande Erdoğan

Kadın Co-Pilot

1.Derya Ulus

2.Hilal Olgun

3.Çğdem Tümerkan