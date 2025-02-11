Ses Dergisi’nin geleneksel hale gelen Kapak Yıldızı Yarışması, 40 yıl aradan sonra yeniden düzenlenerek 25 Ocak’ta görkemli bir final gecesiyle sona erdi. Finalde, Türkiye’nin dört bir yanından gelen katılımcılar büyük bir heyecan yaşarken, geceye sanat ve medya dünyasından yoğun bir katılım gerçekleşti.İSTANBUL (İGFA) - Sunuculuğunu Şenol İpek ve Aysunucu’nun üstlendiği gecede, TRT sanatçıları unutulmaz performanslara imza attı. Nurullah Akçayır ve Onur Akay, sahnede sergiledikleri etkileyici eserleriyle büyük beğeni topladı. Uğur Karatekin, Eren Özdemir, Cüneyt Özgür, Ayşe Taş, Çiğdem Gürdal, Hüsne Ozan ve Suat Yıldırım gibi değerli sanatçılar da sahnede performans sergileyerek geceye renk kattı.

Geceye, sağlık sorunları nedeniyle katılamayan Banu Alkan, gönderdiği mesajla iyi dileklerini paylaştı. Coşkun Sabah ise sinevizyon bağlantısıyla geceye katılarak özel bir şarkı eşliğinde temennilerini iletti.

*YARIŞMADA KADINLARDA DOĞA ZEYNEP COŞKUN, ERKEKLERDE ÖMER TUĞRA İŞ BİRİNCİ OLDU*

Büyük bir coşku ve yoğun katılımla gerçekleşen yarışmada, kadınlar kategorisinde birinciliği Doğa Zeynep Coşkun kazanırken, erkekler kategorisinde birincilik ödülü Ömer Tuğra İş’e gitti. İkinci sırada erkeklerden Yakup Yıldırım, kadınlardan ise Burcu Kızılay yer aldı. Üçüncülük ödüllerini ise erkeklerden Muhammet Çağrı Topçu, kadınlardan ise Özlem Oran aldı. Jüri üyeleri, kazananları yetenekleri, özgüvenleri ve ekran ışıklarıyla öne çıktıkları için ödüllendirdi.

Ses Dergisi’nin sahibi Serap Turgut, yarışmanın ardından yaptığı açıklamada, “Bu projeyle Türk sineması ve medyasına yeni yüzler kazandırmayı hedefliyoruz. 40 yıl sonra böyle bir organizasyonu gerçekleştirmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum,” dedi.

Final gecesi, katılımcılardan ve izleyicilerden büyük alkış alırken, yarışma Türk medya tarihine unutulmaz bir iz bıraktı.