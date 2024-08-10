Kapalı çocuk oyun alanları, ebeveynler vakit geçirirken, çocukların da eğlenmesi için güzel bir fırsat olsa da, çeşitli tehlikeleri de barındırıyor. Yetersiz havalandırma ve hijyen önlemlerinin yeterince alınmaması, bu alanlarda bakteri ve mikrop üremesini hızlandırıyor.BURSA (İGFA) - Kapalı çocuk oyun alanları, özellikle yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte, çocuk sağlığı açısından büyük bir risk oluşturuyor. Yetersiz havalandırma ve hijyen önlemlerinin yeterince alınmaması, bu alanlarda bakteri ve mikrop üremesini hızlandırıyor. Uzmanlar bu konuda ebeveynleri uyarıyor

MİKROPLAR HIZLA ÜRÜYOR

Yaz aylarında artan sıcaklıklar, kapalı oyun alanlarını çocuklar için cazip hale getiriyor. Ancak, bu mekanlar genellikle yeterli havalandırmaya sahip olmadığı için içerdeki hava kalitesi hızla bozuluyor. Oyun alanlarının yüzeyleri ve oyuncaklar, sürekli temas nedeniyle mikrop ve bakterilerin yayılmasına uygun ortamlar oluşturuyor. Özellikle yeterli temizlik yapılmayan alanlar, bu durumun en büyük tetikleyicisi oluyor.

UZMANLAR UYARIYOR

Bu konuda anne babaları uyaran uzmanlar, görüşlerini şu şekilde ifade ediyorlar:

"Kapalı mekanlar, çocukların bağışıklık sistemine zarar verebilecek mikroorganizmalar için ideal üreme alanlarıdır. Özellikle havalandırma sistemleri yetersiz olan alanlarda, solunum yoluyla bulaşan hastalıklar daha kolay yayılır. Hijyen önlemleri sıkı bir şekilde uygulanmadığında, çocukların çeşitli enfeksiyonlarla karşılaşma riski artar"

Uzmanlar ayrıca, kapalı oyun alanlarına götürdükleri çocuklarını sürekli izlemelerini, ellerini sık sık yıkamalarını ve oyun alanından çıktıktan sonra mutlaka ellerini dezenfekte etmelerini öneriyorlar