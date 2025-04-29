Kocaeli İzmit Belediyesi, bu yıl uluslararası boyut kazanan 2. Kapanca Sokak Festivali öncesinde kent esnafını bilgilendirme toplantısında bir araya getirerek festival hazırlıklarını ortak akılla şekillendirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenecek olan ve uluslararası kimlik kazanan Kapanca Sokak Festivali için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. 15-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek festival öncesinde, İzmit Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda kent esnafının katılımıyla bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

FESTİVALİN DETAYLARI PAYLAŞILDI

Toplantıya İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Vildan Bacıoğlu Taşkan, Meclis Üyesi Erdem Arcan, Dernekler Masası Sorumlusu Eray Bodur, Esnaf Masası Sorumlusu ve İKM Başkanı Murat Öztürk, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ufuk Aktürk ile çok sayıda kent esnafı katılım sağladı. Festivalin detayları katılımcılarla paylaşıldı, esnaftan gelen görüş ve öneriler dikkatle not edildi.

ORTAK AKIL VE PAYDAŞLIKLA ZENGİNLEŞEN BİR FESTİVAL

Toplantıda konuşan İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Erdem Arcan, festivalin bu yıl çok daha güçlü bir içerikle hazırlandığını belirterek, “Biz bu güzel festivalin 2’ncisi için çok daha heyecanlıyız. Çünkü biz bu yıl festivalimize Uluslararası bir etiket ekledik. Kentimizin esnafları bizim için çok değerli. Sizlerle yapacağımız paydaşlık ve önerileriniz çok kıymetli. İlk önce muhtarlarımız ve mahalle sakinleri ile buluştuk. Festivalin ana sahibi onlar. Daha sonra esnaflarımızla bir araya gelmek istedik. Önümüzdeki günlerde Kocaeli Üniversitesinin öğrenci kulüpleri ile buluşacağız.

FESTİVALİN TEMASI ŞİİR VE EDEBİYAT

Festivalde ana tema şiir ve edebiyat olacak. 6 ülkeden şair ve yazarlarımız katılım sağlayacak. Sizlerin katkısıyla sokağa lezzeti taşıyacağız. Kapanca Sokağı birçok kent insanı tanımıyordu. Geçen yıl bu festival ile İzmit’te böyle güzel bir alan olduğunu öğrendiler. Kapanca Sokak Tarih Koridorunu canlandırmak çok anlamlı olacak. Her sokakta müzik, sanat, İzmit’in gastronomisi olacak. Birçok etkinlikle çok zengin bir festival olacak” ifadelerini kullandı.

İZMİT’İN HAFIZASINI AYAĞA KALDIRAN FESTİVAL

Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve büyük ilgi gören Kapanca Sokak Festivali, bu yıl uluslararası boyut kazanarak İzmit’in kültürel kimliğine yeni bir soluk katacak. Belediye, mahalleli ve esnafın birlikte hareket ettiği bu süreç; sadece bir festival değil, aynı zamanda kent hafızasını yeniden ayağa kaldırma çabası olarak da öne çıkıyor. İzmit Belediyesi, 15-19 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 2. Uluslararası Kapanca Sokak Festivali ile kentin sokaklarına kültür, sanat, müzik ve edebiyatla dolu unutulmaz günler yaşatmayı hedefliyor.