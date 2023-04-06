Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve Nevşehirlilere ücretsiz sertifikalı eğitim imkanı sunan Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM)’de 53. Dönem Kursları için kayıtlar başladı.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir'de Gülbahçe içerisindeki Paşa Konağı’nda bulunan KAPEM’de 53. dönem kursları mayıs ayında başlayacak. Merkezde bu dönemde, Fransızca, Almanca, Japonca, İngilizce, Bilgisayar İşletmenliği ve Oparatörlüğü, İnternet Programcılığı, Diksiyon Spikerlik ve Sunuculuk, Medya Okuryazarlığı, Resim Sanat Eğitimi Kara Kalem, Resim Sanat Eğitimi Yağlı Boya ve Türk İşaret Dili (TİD) kursları açılacak.

Hafta içi gündüz ve akşam ile hafta sonu açılması planlanan kurslara dileyen herkes ücretsiz olarak katılabilecek.

Kurslara katılmak isteyenler, 23 Nisan 2023 tarihine kadar Paşa Konağı’ndaki Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne şahsen başvurabilecekleri gibi www.nevsehir.bel.tr adresindeki hızlı menü içerisinde bulunan KAPEM Kurs Kayıt sekmesinden online olarak kayıtlarını yaptırabilecek.