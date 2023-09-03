Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde, alanında uzman eğitmen kadrosuyla düzenlediği kurslar sayesinde gençlere ücretsiz Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifikalı imkânı sunan Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM)’de 55. dönem kurs kayıtları başladı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Tarık Kesekçi Parkı içerisindeki Paşa Konağı’nda bulunan KAPEM’de, 55. dönem kursları Eylül ayı sonunda başlıyor. Başta gençler olmak üzere Nevşehirlilerin büyük ilgi gösterdikleri merkezde, bu dönemde İngilizce Seviye A1, Almanca Seviye A1, Fransızca Seviye A1, Japonca Seviye A1, İngilizce Seviye A2 (daha önce İngilizce A1 Seviye Sertifikası bulunanlar için), Almanca Seviye A2 (daha önce Almanca A1 Seviye Sertifikası bulunanlar için), Japonca Seviye A2 (daha önce Japonca A1 Seviye Sertifikası bulunanlar için), Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk, Bilgisayar İşletmenliği ve Operatörlüğü, Türk İşaret Dili (TİD), İnternet Programcılığı ve Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi kursları açılacak.

Hafta içi gündüz ve akşam ile hafta sonu açılması planlanan kurslara dileyen herkes ücretsiz olarak katılabilecek.

Kontenjanlarla sınırlı kurslara k