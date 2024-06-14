Yurt dışına çıkmak isteyenlerin ülkeye giriş ve çıkışlarda yoğunluğu takip edebildiği Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki canlı yayın kameraları uzun bir süredir aktif değil. Canlı yayın kameralarının çalışmama sebebi merak uyandırırken, özellikle bayram tatili gibi yoğun zamanlarda seyahatini yoğunluğa göre düzenleyenler de durumdan şikayetçi.Merve Deniz EKİCİ - Bursada Bugün / BURSA (İGFA) - Bulgaristan-Türkiye sınır kapısı olan Kapıkule'den pek çok kişinin Türkiye'ye giriş çıkış gerçekleştiriyor.

Ancak yolcuların trafik ve gümrük yoğunluğunu takip edip yolculuklarını görüntülere göre düzenledikleri Kapıkule Sınır Kapısı canlı yayın kameraları uzun bir süredir aktif değil.

Türkiye'de yaşayan Bulgaristan göçmenleri için özellikle bayram tatili gibi daha yoğun günlerde kolaylık sağlayan yayınların artık olmaması giriş-çıkış yapanları zor durumda bırakıyor.

KAPIKULE SINIR KAPISI'NDAN NEDEN CANLI YAYIN YOK?

Kapıkule Sınır Kapısı canlı yayın kameraları mobese izleme sitesinde yer alan görüntülere göre en son 19 Eylül 2023 tarihinde aktifti.

Canlı yayın kameralarının faaliyet göstermemesi, sınır kapılarını kontrol ederek seyahat etmek isteyenlerin şikayetlerine sebep olurken diğer birçok sınır kapısında yayınların devam ettiği görülmekte.